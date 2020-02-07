Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

При снижении ключевой ставки Центробанк учитывал влияние распространяющегося в Китае коронавируса на мировую экономику, считают аналитики. Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.
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Аналитики считают, что ЦБ снизил ключевую ставку из-за коронавируса

Свободная Пресса08 февраля в 00:38

Эксперты оценили снижение ключевой ставки Центробанком

РЕН ТВ07 февраля в 16:55

Эксперты считают, что ЦБ весной может продолжить снижение ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 12:56

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

РИА Новости07 февраля в 15:16

Эксперт оценил решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%

RT на русском07 февраля в 12:33

Аналитики оценили решение ЦБ о снижении ключевой ставки

Известия07 февраля в 09:09
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Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020

iReactor 08 февраля в 03:37
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

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Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
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Суд оправдал экс-директора фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

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Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

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С 11 февраля все школы Воронежа закрываются на карантин

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Коммерсантъ Воронеж 03:30
Футбол

Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»

Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
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Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
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В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
Газета.Ru 02:35
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Момент жесткой посадки самолета UTair в Коми попал на видео

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США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией

Иностранцы пролетят по маршруту с 10 по 14 февраля. США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией.
Piter.tv 02:45
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной в Тульской области, пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
РИА Новости 03:57
Общество

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
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В Оренбурге школьникам продлили карантин

В Оренбурге 10 февраля принято решение о продлении карантина в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области.
REGNUM 04:05
Армия и оружие

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
РБК вчера в 21:06
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
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Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Коммерсантъ вчера в 13:34
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Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Российская газета 03:40
Шоу-бизнес

Александр Друзь пожаловался на свою пенсию

Напомним, что в недавнем времени телевизионная ведущая Елена Ханга заявила, что ей абсолютно не хватает пенсии, размер которой достигает 23 000 рублей.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:08
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана

В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
iReactor вчера в 20:32
Здоровье

ВОЗ назвала текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
РБК 04:06
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Кино

Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину»

REGNUM 08 февраля в 03:47
Политика

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.
РИА Новости 03:28
Экономика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Музыка

Сергей Лазарев назвал пение костромички на втором канале фальшивым

Костромичка Ксения Мерганова выступила в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1», узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today вчера в 12:11
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости вчера в 13:10
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Финансы

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,7 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 63,7—64,7 руб. за доллар.
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