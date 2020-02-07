Финансы
РИА НовостиЭксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку
При снижении ключевой ставки Центробанк учитывал влияние распространяющегося в Китае коронавируса на мировую экономику, считают аналитики. Банк России снизил в пятницу ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до шести процентов годовых, это стало шестым снижением ключевой ставки подряд.
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с чего всё началось
Аналитики из десяти крупнейших банков России сообщили, что при принятии решения о снижении ключевой ставки ЦБ учитывал распространяющийся в Китае коронавирус и его влияние на мировую и российскую экономику. Таким мнением эксперты поделились с «Известиями» в пятницу, 7 февраля.Известия07 февраля в 09:09
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