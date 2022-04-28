Коэффициент выхода заемщиков на первую просрочку по необеспеченным кредитам в марте вырос с 5,3 до 7,5%, по ипотечным — с 3,5 до 4,6%, сообщал ЦБ со ссылкой на опрос крупнейших участников рынка (.pdf).