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Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

Однако прирост неплатежей в этом сегменте нельзя считать критическим — уже в марте в категории проблемных осталось лишь 6,9 тыс. ипотечных ссуд на 527,2 млн руб.
РБК
Коэффициент выхода заемщиков на первую просрочку по необеспеченным кредитам в марте вырос с 5,3 до 7,5%, по ипотечным — с 3,5 до 4,6%, сообщал ЦБ со ссылкой на опрос крупнейших участников рынка (.pdf).
РБК
«Синхронный рост показателя у большинства банков отражает систематический рост кредитного риска, вызванный макроэкономическими факторами», — пояснял ЦБ.
РБК
Динамика стандартного для банков показателя качества портфеля — просроченной задолженности сроком от 90 дней (NPL90+) — пока не говорит о значительном росте рисков, следует из статистики «Эквифакса».
РБК

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РБК: Проблемные долги россиян по кредитам начинают «вызревать»
Росбалт00:42
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Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян
РБК23:00
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