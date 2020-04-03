Коронавирус

ГородовойГородовойЭксперты оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Индекс промышленности в России с марта 2020 года сократился на 1,2% к марту 2019 года. Произошло это на фоне ситуации с коронавирусом в стране, падения цен на нефть и ослабления рубля. Такие данные следуют из оценки Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), с материалами которого ознакомился РБК.
РБКвчера в 17:01

Подробнее о событии

В России оценили «коронавирусный» спад промышленности

Росбалт05:37

Промышленность в России сократилась на 1,2%

Деловое.ТВ05:00

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Коммерсантъ00:32

Ситуация с COVID-19 губительно сказалась на российской промышленности

ИА Красная Весна01:36

Промышленность в России сократилась на 1,2%

Долг.рф00:59

Эксперты оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Городовой02:30

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

РБКвчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
ТАСС 05:30
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Здоровье

Зараженный коронавирусом главврач Коммунарки описал осложнения болезни

Главврач Коммунарки рассказал о том, что вчера 39-летний пациент с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений в виде острого респираторного дистресс-синдрома.
Московский Комсомолец 04:02
Общество

Шнуров в своей песне раскритиковал Путина за продление выходных

Музыкант Сергей Шнуров в своей новой песне раскритиковал решение президента РФ Владимира Путина о продлении выходных дней до конца апреля из-за распространения коронавируса.
News.ru 05:38
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU вчера в 12:14
Происшествия

В Кировской области COVID-19 подтвердили ещё у троих человек

Киров, 3 апреля 2020, 11:00 — REGNUM В Кировской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM 04:00
Политика

Кабмин Украины оставил открытыми только 21 пункт пропуска на границе

Правительство Украины в связи с пандемией коронавируса приняло решение оставить открытыми только 21 пункт пропуска через государственную границу, все взъезжающие в страну должны будут проходить обязательный карантин в течение двух недель.
ТАСС 05:27
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 04:45
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Политика

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Общество

Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции

Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Известия вчера в 17:30
Происшествия

Полицейский потребовал от идущей из магазина россиянки показать покупки

В Калуге полицейский остановил возвращавшуюся из магазина местную жительницу и потребовал показать содержимое пакета, чтобы проверить, нарушила ли она режим самоизоляции.
Lenta.ru 05:13
Общество

Итальянцы приготовили борщ для российских врачей

В Бергамо для российских военных и медиков, приехавших помочь Италии в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Euromag.ru вчера в 08:00
Энергетика

Цены на российскую нефть марки Urals вышли из отрицательной зоны

Ценовые формулы на российскую нефть Urals покинули отрицательную зону после роста цен на марку нефти в Северо-Западной Европе, которая подорожала до $14,43 за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
Городовой 05:07
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Газета.Ru 04:23
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета 01:46
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском 05:01
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Энергетика

Страны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Народные новости 03:05
Общество

В Татарстане подтвердили шесть новых случаев заболевания коронавирусом

В России за прошедшие стуки обнаружили 601 случай заболевания COVID-19, число выздоровевших составило 46, 4 пациента с коронавирусом умерли.
Татарстан-24 05:15
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости вчера в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное