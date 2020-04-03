Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), с материалами которого ознакомился РБК.

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Индекс промышленности в России с марта 2020 года сократился на 1,2% к марту 2019 года. Произошло это на фоне ситуации с коронавирусом в стране, падения цен на нефть и ослабления рубля. Такие данные следуют из оценки Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Эксперты оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

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