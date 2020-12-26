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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты оценили сроки достройки «Северного потока — 2»

Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток — 2".В источнике
С чего всё началось
Известия

Санкциям назло: когда запустят «Северный поток – 2»

До окончания строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось 160 из 2360 км, но именно их не могут достроить уже больше года. Американские санкции, которые ввели палата представителей конгресса и сенат США в 2019 году, заставили швейцарскую компанию Allseas прекратить работы.
Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Утро.ru

Озвучен главный риск для «Северного потока – 2» после запуска

Утро.ruвчера в 02:34
ИА Красная Весна

«Дедлайна нет». Эксперты РФ оценили сроки достройки «Северного потока — 2»

ИА Красная Веснавчера в 13:27
РИА Новости

Эксперты оценили сроки достройки «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 12:08
News.ru

Эксперты оценили сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 15:33
Экономика сегодня

Аналитики назвали примерные сроки реализации проекта «Северный поток – 2»

Экономика сегоднявчера в 23:58
ФАН

Аналитики рассказали, когда достроят «Северный поток – 2»

ФАНвчера в 23:42
Известия

Санкциям назло: когда запустят «Северный поток – 2»

Известиявчера в 16:01

В правительство внесли новую госпрограмму развития Арктической зоны

В сентябре Минвостокразвития опубликовало проект новой госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны РФ на 2021-2024 годы с бюджетным финансированием свыше 22,6 млрд рублей.
ТАСС25 декабря в 03:29

В СНБО раскритиковали слова Зеленского о мобилизации всех украинцев при войне с РФ

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае войны с Россией будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
Газета.Ruвчера в 01:28

ВЭБ.РФ в рамках фабрики проектного финансирования рассматривает проекты на 2,8 трлн руб

Напомним, фабрика проектного финансирования запущена в 2018 году — этот механизм предполагает покрытие 80% стоимости проекта синдицированными кредитами, оставшиеся же 20% приходятся на собственные средства инициатора проекта.
Коммерсантъ25 декабря в 09:11