До окончания строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось 160 из 2360 км, но именно их не могут достроить уже больше года. Американские санкции, которые ввели палата представителей конгресса и сенат США в 2019 году, заставили швейцарскую компанию Allseas прекратить работы.

Известия вчера в 16:01