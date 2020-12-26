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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты оценили сроки достройки «Северного потока — 2»

Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток — 2".В источнике
С чего всё началось
Известия

Санкциям назло: когда запустят «Северный поток – 2»

До окончания строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось 160 из 2360 км, но именно их не могут достроить уже больше года. Американские санкции, которые ввели палата представителей конгресса и сенат США в 2019 году, заставили швейцарскую компанию Allseas прекратить работы.
Известия16:01
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РИА Новости

Эксперты оценили сроки достройки «Северного потока — 2»

РИА Новости12:08
Утро.ru

Озвучен главный риск для «Северного потока – 2» после запуска

Утро.ru02:34
ФАН

Аналитики рассказали, когда достроят «Северный поток – 2»

ФАН23:42
Экономика сегодня

Аналитики назвали примерные сроки реализации проекта «Северный поток – 2»

Экономика сегодня23:58
Известия

Санкциям назло: когда запустят «Северный поток – 2»

Известия16:01

Великобритания представила новую программу по международному обмену студентов после Brexit

Правительство Великобритании представило новую программу по международному студенческому обмену в связи с окончанием 31 декабря переходного периода в отношениях с Евросоюзом после Brexit.
ТАСС11:57