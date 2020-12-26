В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых

Меняется возраст выхода на пенсию Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то со следующего года это будет происходить на год позже.