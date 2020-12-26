Эксперты оценили сроки достройки «Северного потока — 2»
Эксперты оценили примерные сроки окончания строительства проекта "Северный поток — 2".В источнике
С чего всё началось
Санкциям назло: когда запустят «Северный поток – 2»
До окончания строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось 160 из 2360 км, но именно их не могут достроить уже больше года. Американские санкции, которые ввели палата представителей конгресса и сенат США в 2019 году, заставили швейцарскую компанию Allseas прекратить работы.
Известия16:01
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