Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавшие в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.

с чего всё началось

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