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РБКЭксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб
Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК. С 2018 года нелегальный рынок алкоголя вырос на 400 млн руб.
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Эксперты сообщили о росте объёма нелегальной интернет-торговли алкоголем в России
Rambler News Service04:00
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