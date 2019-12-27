Теневой оборот алкоголя в Сети в 2019 году вырос на 19% и составил 2,5 млрд руб. Об этом говорится в исследовании компании в сфере информационной безопасности Group-IB, с которым ознакомился РБК. С 2018 года нелегальный рынок алкоголя вырос на 400 млн руб.

Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб

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