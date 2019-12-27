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КоммерсантъОборот теневого алкогольного рынка в 2019 году вырос до 2,5 млрд руб
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Эксперты сообщили о росте объёма нелегальной интернет-торговли алкоголем в России
Rambler News Service04:00
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