Экономика

РБКРБКЭксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

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Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма.
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Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

Мой Брянсквчера в 23:19

Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

РБКвчера в 20:52
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