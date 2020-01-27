Экономика
РБКЭксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай
Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского министерства культуры и туризма.
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Наука
В атмосфере Земли обнаружены опасные для людей грибковые облака
В атмосфере и воздухе Земли неожиданно обнаружены опасные споры грибков, угрожающие здоровью.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев может быть исключен из партии за инцидент, произошедший на церемонии вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС.
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Общество
Индексацию пенсий распространят на работающих пенсионеров
Индексация пенсий распространится на работающих пенсионеров.
Авто
В Уфе автомобили должников уйдут «с молотка»
«С молотка» уйдут в том числе автомобили должников. Заявки на участие принимаются до 3 февраля.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы
В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Происшествия
На балаковской металлобазе внезапно упал и умер мужчина
Как сообщает пресс-служба СУ СКР, вчера вечером на территории металлобазы, расположенной на улице Промышленной, 48-летний местный житель внезапно упал и перестал подавать признаки жизни.
Общество
Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.
Общество
В Гонконге разгораются протесты против введения карантина
Жители Гонконга вышли на очередную акцию протеста, передает ОТР.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Хоккей
Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
Авто
В продажу поступила обновленная «Нива». Как изменился внедорожник
Автоэксперты рассказали, какие изменения нашли в новой версии отечественного внедорожника.
Происшествия
Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее
Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Общество
Российские авиакомпании ищут замену Boeing 737 MAX
Авиакомпания Utair частично заменит самолеты Boeing 737 MAX на модели предыдущего поколения — Boeing 737 NG, сообщил через представителя президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков «Ведомостям».
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Политика
В Польше пройдут памятные мероприятия по случаю 75-ой годовщины освобождения узников Освенцима
Российского президента не пригласили, хотя именно советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Происшествия
В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство
Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в туалете одной из больниц Гонконга в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал, полиция разыскивает причастных, сообщает газета South China Morning Post.
Политика
Украинский экс-министр назвал Гончарука «сознательным идиотом»
Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112" назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Армия и оружие
Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии
Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.