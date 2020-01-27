Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского Министерства культуры и туризма.

Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

Шоу-бизнес Волочкова назначила дату свадьбы Известная российская балерина Анастасия Волочкова собирается выйти замуж. Свадьба назначена на 20 октября.

Происшествия Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

Происшествия Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.

Политика Кремль прокомментировал информацию об отставке Суркова В СМИ появилась информация о том, что помощник президента Владислав Сурков, который курирует вопросы взаимоотношений с Украиной, покинул свой пост в связи с тем, что страна изменила курс в построении двусторонних отношений между государствами.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.

Происшествия Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.

Происшествия «Новая газета»: казненных жителей Чечни подменили их родственниками По данным «Новой газеты», родственники могли пойти на обман под давлением следствия, которое в то время проверяло сообщения о массовой казни жителей Чечни на территории ППС им. А. Кадырова в январе 2017 года.

Экономика Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.

Политика Зеленский встретится с президентом Польши Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января посетит Польшу с рабочим визитом и примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», сообщила пресс-служба офиса Зеленского.