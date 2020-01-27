Общество

РБКРБКЭксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского Министерства культуры и туризма.
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Эксперты оценили убытки туроператоров из-за коронавируса

ИжевскИнфо.РУ03:03

Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

Мой Брянсквчера в 23:19

Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

РБКвчера в 20:52
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Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку

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Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стала единоличным собственником бизнес-центра у Кремля – «Воздвиженка центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
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Глава Чувашии назвал «откровенной ложью» обвинения в неуважении к МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал заявления о своем «неуважении» к МЧС из-за инцидента с офицером ведомства и ключами от пожарной машины.
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РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

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Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

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Компания «Вымпелком» начнет продажу SIM-карт на платформе «AliExpress Россия».
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Известная российская балерина Анастасия Волочкова собирается выйти замуж. Свадьба назначена на 20 октября.
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Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

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Кремль прокомментировал информацию об отставке Суркова

В СМИ появилась информация о том, что помощник президента Владислав Сурков, который курирует вопросы взаимоотношений с Украиной, покинул свой пост в связи с тем, что страна изменила курс в построении двусторонних отношений между государствами.
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Общество

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега

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Происшествия

Двоих российских школьников насмерть засыпало снегом

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Игрок в EVE Online продал космический корабль за $40 тысяч

Один из игроков в EVE Online продал редкий космический корабль за миллион PLEX (внутриигровая валюта), что эквивалентно $40 тысячам.
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Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Одинокая Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Мужчины осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли.
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В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»

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Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

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BFM.ru вчера в 10:42
Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
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Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина

Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Konkurent.ru вчера в 21:11
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Зеленский встретится с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский 26-27 января посетит Польшу с рабочим визитом и примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
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Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом

Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
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Сергей Шнуров хочет продюсировать других артистов

Сергей Шнуров хочет сменить амплуа и начать продюсировать других артистов. Фронтмен группы «Ленинград» не назвал потенциальных кандидатов.
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