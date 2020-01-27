Путешествия
РБКЭксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай
Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского Министерства культуры и туризма.
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Авто
В России сертифицировали кроссовер Geely Atlas Pro
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Афганистане
Пассажирский самолет разбился в центральной части Афганистана. Об этом сообщает TOLO News на своей странице в Twitter.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Экономика
Йод в России за год подорожал более чем на четверть
В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.
Биатлон
Драчев рассказал о причинах низкой скорости российских биатлонистов
Глава СБР Владимир Драчев объяснил причины низкой скорости отечественных биатлонистов. Об этом он рассказал в эфире «Мaтч ТВ».
Теннис
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open, обыграв Кербер
Павлюченкова вышла в четвертьфинал, переиграв немку Анжелику Кербер, посеянную на Australian Open под 17-м номером.
Недвижимость
Риелторы заметили существенное падение спроса на апартаменты в Москве
В Москве отмечено существенное сокращение спроса на первичном рынке апартаментов.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
Политика
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Единоборства
Немков выйдет на бой против чемпиона Bellator Бейдера
Боец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в многофункциональном центре (МФЦ).
Теннис
Мария Шарапова не сыграет на турнире St. Petersburg Ladies Trophy
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.
Происшествия
СМИ предположили подлог при проверке в Чечне
СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Политика
Der Tagesspiegel (Германия): большой размах, большое шоу (Der Tagesspiegel)
Путин хочет удвоить сельскохозяйственный экспорт до 2024 года Россия поучаствовала в "Зеленой неделе" (международная выставка пищевой промышленности и сельского хозяйства в Берлине — прим. ред.), чтобы обрести новые рынки сбыта за пределами собственной экономики.
Происшествия
Самолет вернулся в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», вылетевший в понедельник из Хабаровска в Москву, вернулся обратно.
Политика
Глава Самарской МСЭ предложил бороться с «пациентским экстремизмом»
Оформили новое направление на МСЭ. Теперь - отказ от обследования и осмотра.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник нового коронавируса
Ученые из национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР заявили, что наиболее вероятным источником нового типа коронавируса являются дикие животные.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Политика
Москва разослала предложения по встрече «пятерки» Совбеза ООН
Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров государств — постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения актуальных глобальных вопросов 23 января, в ходе выступления на всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле, напоминает RT.