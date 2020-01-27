Путешествия
РБКЭксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай
Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского Министерства культуры и туризма.
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Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Шоу-бизнес
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Политика
Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные
Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
Политика
Комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из «Единой России»
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить Игнатьева из партии и приостановить его членство в региональном политсовете, уточнил источник.
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу
Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Коби является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также он 18 раз участвовал в матче всех звезд.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Хоккей
Брагин войдет в тренерский штаб СКА
Политика
К голосованию по поправкам в Конституцию готовится ЦИК
Подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции начала Центральная избирательная комиссия.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Политика
Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов.
Авто
В Сети продают удлинённый «Гелендваген» за 34 млн рублей
За всё время было собрано 10 экземпляров Big One, и выставленный на продажу в Германии внедорожник является одним из них.
Футбол
СМИ назвали возможных сменщиков Прядкина по посту главы РПЛ
Прядкин занимает пост президента РПЛ с 14 ноября 2007 года.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Политика
Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи.
Общество
Россия попросила у Белоруссии доказательства ущерба от «грязной нефти»
Россия ожидает от Белоруссии документы, доказывающие ущерб, который нанесен республике от «грязной нефти».
Гаджеты
Процессоры AMD начали падать в цене
Напомним, что процессоры AMD Ryzen 3000 были представлены еще летом прошлого года, быстро успев заработать популярность пользователей.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает 151 автомобиль
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 151 автомобиль Mercedes-Benz V-Class (тип 447).
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
В Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ
В Кремле не сомневаются, что в России предприняты все необходимые меры предосторожности в связи с угрозой китайского коронавируса.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Единоборства
9 мая Немков проведет титульный бой с Бэйдером
Россиянин Вадим Немков, выступающий в бойцовском промоушене Bellator, 9 мая сразится в титульном поединке с чемпионом организации в двух весовых категориях Райаном Бейдером.