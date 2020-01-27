Путешествия

РБКРБКЭксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского Министерства культуры и туризма.
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Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян

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Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

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К голосованию по поправкам в Конституцию готовится ЦИК

Подготовку к проведению голосования по поправкам к Конституции начала Центральная избирательная комиссия.
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На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

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В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
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Процессоры AMD начали падать в цене

Напомним, что процессоры AMD Ryzen 3000 были представлены еще летом прошлого года, быстро успев заработать популярность пользователей.
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«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

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В Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ

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Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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