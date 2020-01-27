Путешествия

РБКРБКЭксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай

Китай пока официально не приостанавливал своим туроператорам продажи туров за рубеж, отмечает Агамов, хотя в пятницу Bloomberg сообщил о таком запрете со ссылкой на документ китайского Министерства культуры и туризма.
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