Экономика
РБКЭксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Футбол
Клопп: "На какой позиции играл Моуриньо? Он был вратарём?"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем против "Тоттенхэма" задался вопросом о карьере наставника "шпор" Жозе Моуриньо в качестве футболиста.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Политика
Трамп хочет потребовать у Ирака компенсацию за вывод войск
Белый дом не собирается обсуждать с Ираком вывод американских войск из страны, заявили в Госдепартаменте США.
Политика
В Абхазии после митинга возбудили дело о массовых беспорядках
Дело завели по ч. 1 и 2 ст. 206 УК Абхазии (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества).
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Первое полутеневое затмение Луны в этом году состоится 10 января и будет видно на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Экономика
Росстат: Инфляция в РФ по итогам 2019 года составила 3%
По данным Росстата, потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%. При этом, как отметили в ведомстве, продовольственные товары в прошлом году стали дороже на 2,6% (уточняется, что в декабре цены на них выросли на 0,7% к ноябрю 2019 года).
Политика
Бывший секретарь СНБО призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing
8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Происшествия
26-летний водитель легковушки погиб в ДТП на Светлоярской
26-летний мужчина погиб в результате жуткого ДТП на Светлоярской днем 11 января.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Экономика
Fitch оценило долю заемщиков, отдающих банкам более 80% доходов
В 2019 году почти каждый четвертый российский заемщик отдавал по кредитам свыше 80% своих доходов.
Здоровье
Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог
Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Кино
Валентина Талызина раскритиковала идею о ремейке «Гостьи из будущего»
84-летняя актриса Валентина Талызина прокомментировала идею сценаристов переснять фильм «Гостья из будущего», премьера которого состоялась в 1985 году.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Авто
Subaru Forester получил версию с неприличным названием
Для Subaru Forester подготовили версию Ultimate Kit Special – новинку показали на автомобильной выставке в Сингапуре.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.