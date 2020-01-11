Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

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