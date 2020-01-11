Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Хоккей Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.

Шоу-бизнес Высоцкая показала мускулы 82-летнего мужа Кончаловского Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками фотографией из отпуска, который проводит вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским.