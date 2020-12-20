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Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году

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Накануне.Ru
Российские банки с высокой долей вероятности могут столкнуться с системным кризисом до конца ноября 2021 года. Такой прогноз сделали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с докладом).В источнике
С чего всё началось
Известия

Бой в системе: ЦМАКП спрогнозировал банковский кризис в течение года

Банковский сектор до ноября 2021 года с высокой долей вероятности вступит в системный кризис. К такому выводу пришли в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом).
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СМИ: В 2021 году российские банки может ждать системный кризис

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