Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году
Российские банки с высокой долей вероятности могут столкнуться с системным кризисом до конца ноября 2021 года. Такой прогноз сделали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с докладом).В источнике
С чего всё началось
Бой в системе: ЦМАКП спрогнозировал банковский кризис в течение года
Банковский сектор до ноября 2021 года с высокой долей вероятности вступит в системный кризис. К такому выводу пришли в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом).
Известия16:01
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