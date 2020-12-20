Российские банки с высокой долей вероятности могут столкнуться с системным кризисом до конца ноября 2021 года. Такой прогноз сделали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с докладом).

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