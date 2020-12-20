Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году

Давыдов.Индекс
Телеканал 360°
Gorod48
ИА Красная Весна
Live24
Росбалт
Известия
ПРАЙМ
ФАН
Брянские новости
Deita.ru
Накануне.Ru
Российские банки с высокой долей вероятности могут столкнуться с системным кризисом до конца ноября 2021 года. Такой прогноз сделали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с докладом).В источнике
С чего всё началось
Известия

Бой в системе: ЦМАКП спрогнозировал банковский кризис в течение года

Банковский сектор до ноября 2021 года с высокой долей вероятности вступит в системный кризис. К такому выводу пришли в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с его докладом).
Известия16:01
Подробнее о событии
ФАН

Названы три признака вероятного кризиса в банковской сфере России

ФАН07:00
РЕН ТВ

Аналитики оценили вероятность банковского кризиса в следующем году

РЕН ТВ17:09
ПРАЙМ

Аналитики предупредили о риске системного банковского кризиса в России

ПРАЙМ22:09
Телеканал 360°

Вероятность банковского кризиса в 2021 году оценили низко

Телеканал 360°18:26
Накануне.Ru

СМИ: В 2021 году российские банки может ждать системный кризис

Накануне.Ru01:05
Известия

Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году

Известия16:45
ИА Красная Весна

Потребителей удручает экономическая ситуация в РФ

ИА Красная Веснавчера в 09:18

РФС дисквалифицировал Тедеско на три матча за скандал в игре с «Сочи»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказания участникам конфликта в матче 18-го тура российской премьер-лиги "Сочи" – "Спартак" (1:0). Санкции коснулись главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско и тренера вратарей сочинцев Дмитрия Бородина.
Вести.Ru06:17

В Петербурге заявили о планах открытия новых коек для пациентов с COVID-19

Ранее сообщалось, что, согласно данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге, число свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 на 20 декабря составляет 27.
RT на русскомвчера в 15:40