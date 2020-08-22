Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет
Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в размере 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября
Одна из главных социальных интриг ближайшей недели: запустят ли власти на третью волны выплат детских пособий в 10000 рублей в преддверии 1 сентября.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября
Московский Комсомолецвчера в 06:00