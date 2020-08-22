Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в размере 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Одна из главных социальных интриг ближайшей недели: запустят ли власти на третью волны выплат детских пособий в 10000 рублей в преддверии 1 сентября.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегодня20:34
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новости19:59
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Московский Комсомолецвчера в 06:00
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Весна18:45
ФедералПресс

Будет ли третья волна детских выплат? Отвечают экономисты

ФедералПрессвчера в 09:47
URA.Ru

Выплатят ли семьям с детьми пособие 10 тысяч рублей до 1 сентября. Прогнозы экономистов

URA.Ruвчера в 06:56
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБК17:57

Лавров назвал перспективным курс на реформу Конституции Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве считают перспективным предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы в республике.
RT на русском08:11
2

Путин поприветствовал участников форума «Армия-2020»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020, отметив важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества (ВТС).
Известия06:07
9

Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Ликвидированные правоохранителями 23 августа в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии два боевика были сторонниками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Газета.Ru05:42
119

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
6