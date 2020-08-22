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РБК
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в размере 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Одна из главных социальных интриг ближайшей недели: запустят ли власти на третью волны выплат детских пособий в 10000 рублей в преддверии 1 сентября.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
ФедералПресс

Будет ли третья волна детских выплат? Отвечают экономисты

ФедералПрессвчера в 09:47
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новости19:59
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБК17:57
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Весна18:45
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегодня20:34
URA.Ru

Выплатят ли семьям с детьми пособие 10 тысяч рублей до 1 сентября. Прогнозы экономистов

URA.Ruвчера в 06:56
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Московский Комсомолецвчера в 06:00

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде на турнире в Брентвуде и стал временным чемпионом WBC, также завоевав бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета.
Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде
Газета.Ru02:09
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Лавров назвал перспективным курс на реформу Конституции Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве считают перспективным предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы в республике.
RT на русском08:11
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов

Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.
Взгляд.ру07:09
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