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РБК
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в размере 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Одна из главных социальных интриг ближайшей недели: запустят ли власти на третью волны выплат детских пособий в 10000 рублей в преддверии 1 сентября.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегодня20:34
URA.Ru

Выплатят ли семьям с детьми пособие 10 тысяч рублей до 1 сентября. Прогнозы экономистов

URA.Ruвчера в 06:56
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБК17:57
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Весна18:45
ФедералПресс

Будет ли третья волна детских выплат? Отвечают экономисты

ФедералПрессвчера в 09:47
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новости19:59
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Московский Комсомолецвчера в 06:00

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов

Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.
Взгляд.ру07:09
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В РФ создан не имеющий аналогов буксировщик военных водолазов «Спрут»

Перспективный, не имеющий мировых аналогов буксировщик военных водолазов "Спрут", созданный по заданию ВМФ, впервые будет представлен на международном форуме "Армия-2020", сообщили ТАСС на заводе-изготовителе аппарата "Буревестник".
ТАСС00:48
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