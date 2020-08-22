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РБК
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в размере 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Одна из главных социальных интриг ближайшей недели: запустят ли власти на третью волны выплат детских пособий в 10000 рублей в преддверии 1 сентября.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегодня20:34
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Московский Комсомолецвчера в 06:00
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБК17:57
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Весна18:45
ФедералПресс

Будет ли третья волна детских выплат? Отвечают экономисты

ФедералПрессвчера в 09:47
URA.Ru

Выплатят ли семьям с детьми пособие 10 тысяч рублей до 1 сентября. Прогнозы экономистов

URA.Ruвчера в 06:56
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новости19:59

Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАСС21 августа в 12:01
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Военные США заключили договор с британским разработчиком процессоров

Как сообщили в пресс-службе ARM, теперь DARPA три года сможет пользоваться преимуществами экосистемы компании и быстро разрабатывать процессоры на основе популярных процессорных ядер и других блоков.
RuNews24.ruвчера в 04:39

В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски

"ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса – ред.)", - сообщается в документе.
РИА Новости20:37
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