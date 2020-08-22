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РБК
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в размере 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Одна из главных социальных интриг ближайшей недели: запустят ли власти на третью волны выплат детских пособий в 10000 рублей в преддверии 1 сентября.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегодня20:34
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новости19:59
URA.Ru

Выплатят ли семьям с детьми пособие 10 тысяч рублей до 1 сентября. Прогнозы экономистов

URA.Ruвчера в 06:56
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Весна18:45
ФедералПресс

Будет ли третья волна детских выплат? Отвечают экономисты

ФедералПрессвчера в 09:47
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБК17:57
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Московский Комсомолецвчера в 06:00

Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии и России

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что республика продолжит поддерживать тесные экономические связи с Россией в случае, если к власти придёт оппозиция.
Life.ru03:41
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Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.
Газета.Ru06:58
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В Минске начали формировать колонны, власти закрыли метро

В тоже время государственное агентство "Белта" сообщает, что власти под предлогом обеспечения безопасности пассажиров закрыли на вход и выход центральные станции метро: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.
Московский Комсомолец05:57

Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09

В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов

Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.
Взгляд.ру07:09
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