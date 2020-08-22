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РБК
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в размере 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолец22 августа в 06:00
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АБН

Эксперт оценил возможность получения новых выплат на детей до 16 лет

АБНвчера в 02:00
Общественная служба новостей

Эксперт оценил вероятность новых выплат пособий по десять тысяч рублей

Общественная служба новостейвчера в 17:49
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегоднявчера в 20:34
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новостивчера в 19:59
ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Веснавчера в 18:45
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБКвчера в 17:57
Политическая Экспертиза

Рязанский отверг вероятность новых выплат для семей с детьми до 16 лет

Политическая Экспертизавчера в 21:26

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
РИА Новости22:25
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Новосибирские ученые представили новую систему диагностики онкологии

Новую методику диагностики онкологических заболеваний, которая позволяет проводить одновременно большое количество анализов, разработали в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, сообщил заведующий лабораторией фармакогеномики института Максим Филипенко 20 августа в интервью «Вести–Новосибирск».
ИА Красная Весна21 августа в 16:03

Врач объяснил, почему Навальному так долго ставили диагноз

Заместитель главного врача БСМП №1 по медицинской части Анатолий Калиниченко объяснил, почему врачи долго не могли поставить диагноз оппозиционеру Алексею Навальному, который находился в омской больнице с 20 по 22 августа.
РИА ОмскИнформ01:21

«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05
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TikTok обжалует указ Трампа о прекращении сделок с ByteDance

TikTok намерен 24 августа обжаловать указ президента США Дональда Трампа, запрещающий все сделки с китайской компанией ByteDance (владелец TikTok) в американской юрисдикции, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Rambler News Service22 августа в 08:01
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Основатель Cinema For Peace дал прогноз по состоянию Навального

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выживет, но несколько месяцев не сможет работать, заявил в интервью Bild основатель фонда Cinema for Peace Як Бизил, который организовал перелет Навального в Германию передает Reuters.
Ведомости00:27
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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В США оценили российскую боевую экипировку «Ратник»

Автор сообщает, что российская армия уже во всю использует боевую экипировку "Ратник", разработанную Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш).
Военное обозрение22 августа в 01:55
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Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена из-за двойной угрозы

Американские нефтяные компании приостановили добычу в Мексиканском заливе из-за угрозы тропического шторма Лаура и урагана Марко, заявили в правительстве США 23 августа, сообщает Reuters.
ИА Красная Веснавчера в 16:37

В Подмосковье отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений: снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 года", - говорилось в сообщении регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс17:13
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо успокоить народ, провести новые выборы и рассеять сомнения в их результатах.
Военное деловчера в 02:31
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