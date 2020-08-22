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РБК
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в размере 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября

Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
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ИА Красная Весна

Сенатор Рязанский оценил вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

ИА Красная Весна18:45
Экономика сегодня

Вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет оценили в Совфеде

Экономика сегодня20:34
Народные новости

Сенатор Рязанский объяснил низкую вероятность выплат на детей к 1 сентября

Народные новости19:59
ФАН

Эксперты оценили вероятность выплаты семьям по 10 тысяч рублей в августе

ФАН04:11
РБК

Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

РБК17:57
Общественная служба новостей

Эксперт оценил вероятность новых выплат пособий по десять тысяч рублей

Общественная служба новостей17:49
Политика Сегодня

В Совфеде назвали главное условие для продления выплат на детей

Политика Сегоднявчера в 12:52

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
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Уфа — Ростов 0:0 (2-й тайм)

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко пропустит матч четвертого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" по медицинским показателям, сказал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости09:20