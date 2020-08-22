Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет
Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в размере 10 тыс. руб.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, выплатят ли пособие 10000 на ребенка до 1 сентября
Об этом просит родительская общественность (соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей), к этому призывают многие официальные лица, среди которых сенатор Валерий Рязанский, депутат Олег Шеин, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Подробнее о событии
Эксперт оценил вероятность новых выплат пособий по десять тысяч рублей
Общественная служба новостей17:49