Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

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Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в 10 тыс. руб.