Согласно выводам экспертов агентства, восемь глав регионов могут потерять свои посты до сентябрьского единого дня голосования. В эту восьмерку попали в том числе губернаторы, полномочия которых истекают не в этом году. Вероятность ухода в отставку, по оценкам АПЭК, у всех разная.

РБК 16:00