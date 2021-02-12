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Ведомости
Ведомости

Эксперты оценили вероятность отставки губернаторов перед выборами

В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии глав региона утвердят заксобрания. По мнению экспертов, вероятность отставки выше среднего у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.В источнике
ИА Хакасия
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С чего всё началось

Эксперты оценили вероятность «губернаторопада» перед думскими выборами

Согласно выводам экспертов агентства, восемь глав регионов могут потерять свои посты до сентябрьского единого дня голосования. В эту восьмерку попали в том числе губернаторы, полномочия которых истекают не в этом году. Вероятность ухода в отставку, по оценкам АПЭК, у всех разная.
РБК16:00
Подробнее о событии

В губернаторском корпусе грядут чистки? Восемь регионов России могут остаться без глав ещё до осени

Царьград19:28

СМИ: Восемь глав регионов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов

Национальная служба новостей01:57

Восемь губернаторов, как пишет газета РБК, могут потерять свои посты до единого дня голосования

Эхо Москвы01:32

Губернаторы под угрозой, оскорбления в Instagram. Главные новости РБК

РБК01:10

Эксперты оценили вероятность отставки губернаторов перед выборами

Ведомости02:20

Эксперты рассказали, кто из губернаторов вскоре может уйти в отставку

News.ru18:09

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Глава Института цитологии СО РАН сообщил о средней зарплате сотрудников в 67 тыс. рублей

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