Эксперты оценили вероятность отставки губернаторов перед выборами
В Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии глав региона утвердят заксобрания. По мнению экспертов, вероятность отставки выше среднего у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.В источнике
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Эксперты оценили вероятность «губернаторопада» перед думскими выборами
Согласно выводам экспертов агентства, восемь глав регионов могут потерять свои посты до сентябрьского единого дня голосования. В эту восьмерку попали в том числе губернаторы, полномочия которых истекают не в этом году. Вероятность ухода в отставку, по оценкам АПЭК, у всех разная.
РБК16:00
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СМИ: Восемь глав регионов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов
Национальная служба новостей01:57