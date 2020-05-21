Политика
РИА НовостиЭксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
С учетом последних заявлений вашингтонской администрации РИА Новости попросило экспертов, в том числе бывших высокопоставленных дипломатов и военных, оценить вероятность заключения соглашения между США и Россией и перспективы режима контроля над стратегическими вооружениями в мире.
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Politico: США рассматривают возможность краткосрочного продления Договора о СНВ
Коммерсантъвчера в 08:25
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Футбол
Глеба и Чигринского включили в число худших трансферов Гвардиолы
Портал GiveMeSport опубликовал свою версию худших трансферов в карьере Хосепа Гвардиолы.
Pravda.Ru 04:55
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
США обвинили Россию в слежке за Трампом
Вашингтон, 22 мая 2020, 09:15 — REGNUM Россия во время полетов в рамках Договора об открытом небе якобы следила за местонахождением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
REGNUM 02:15
Общество
На Центральном рынке Курска предприниматели провели акцию протеста
В пятницу, 22 мая в Курске около Центрального рынка проходит митинг, устроенный курскими предпринимателями, которые ведут торговлю на территории рынка.
Kursk.com 04:07
Происшествия
Отменено решение о продлении ареста Арашуковых
Вести.Ru 05:15
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Здоровье
Два хутора в Волгоградской области закрыли из-за вспышки коронавируса
В Котельниковском районе Волгоградской области два хутора — Сазонов и Дорофеевский — закрыли из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.
V1.ru 04:59
Кино
Netflix убрал непристойную сцену из фильма «Назад в будущее 2»
Подписчики Netflix обнаружили, что из находящегося на потоковом сервисе фильма «Назад в будущее 2» был вырезан целый кусок, содержание которого, по всей видимости, сочли непристойным.
Киноафиша России 20 мая в 06:02
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $500 млн
На 8 мая международные резервы страны составляли $562,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $500 млн, или на 0,1%.
REGNUM вчера в 09:27
Экономика
МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%
Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
ТАСС вчера в 16:24
Наука
Незначительные тренировки снижают риск рака молочной железы
Экономика сегодня 05:05
Происшествия
Новосибирские пожарные косили траву ножницами
Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Общество
На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ
Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним
Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН вчера в 17:32
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания 05:01
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru вчера в 05:34
Общество
Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 километра
Выброс пепла продолжался в течение 3-х часов.
Эхо Москвы 04:35
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи
На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru вчера в 11:20
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Футбол
Кикнадзе: всю ответственность в «Локомотиве» несет гендиректор
Ответственность за все, что происходит в футбольном клубе, несет его генеральный директор, заявил занимающий аналогичную должность в московском "Локомотиве" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 05:16
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49