Фанат воссоздал игру KOTOR на движке Unreal Engine 5: выглядит блестяще

У хозяина канала Unreal Cinema есть простая мечта: переделать кинематографию легендарной игры Knights of the Old Republic на движке Unreal Engine 5 и сделать так, чтобы игра выглядела потрясающе.