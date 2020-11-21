Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года
В ноябре-декабре 2020 года российские компании должны выплатить по внешнему долгу порядка 20 миллиардов долларов, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".В источнике
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Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года
График погашения корпоративного внешнего долга в конце текущего - начале следующего года довольно плотный, что создает дополнительное давление на рубль, также отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
РИА Новостивчера в 03:07
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Эксперты оценили вероятность падения рубля на фоне выплаты внешнего долга
ИА Красная Веснавчера в 04:46