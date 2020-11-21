Духовенство Ингушетии хочет штрафовать родителей женихов за нарушения ПДД на свадьбах

Ингушское духовенство в субботу приняло резолюцию о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) машинами из свадебного кортежа, а также за стрельбу из них.