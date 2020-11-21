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Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года

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В ноябре-декабре 2020 года российские компании должны выплатить по внешнему долгу порядка 20 миллиардов долларов, оценивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года

График погашения корпоративного внешнего долга в конце текущего - начале следующего года довольно плотный, что создает дополнительное давление на рубль, также отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
РИА Новостивчера в 03:07
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Известия

Финансовые аналитики оценили риски снижения курса рубля к концу года

Известиявчера в 14:36
Газета.Ru

Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года

Газета.Ruвчера в 11:05
РИА Новости

Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года

РИА Новостивчера в 03:07
Live24

Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу 2020 года

Live24вчера в 05:50
ИА Красная Весна

Эксперты оценили вероятность падения рубля на фоне выплаты внешнего долга

ИА Красная Веснавчера в 04:46
Радио Sputnik

Обойдется без потрясений? Эксперты сделали прогнозы по курсу рубля

Радио Sputnikвчера в 04:01
ФАН

Выплата внешних долгов не повлияет на курс рубля

ФАНвчера в 09:48

Ахмат — Зенит 2:2

«Ахмат» на своём поле сыграл вничью с «Зенитом» (2:2) в матче 15-го тура российской Премьер-лиги.
Metaratingsвчера в 10:24

«Космический флот» из 150 НЛО появился на земной орбите

Одной из версий увиденного является наличие спутниковой группировки Starlink Илона Маска, которую часто принимают за скопление НЛО, однако эксперты заявляют, что в данном случае объекты не похожи на спутники.
Evo-rus.comвчера в 01:00

ГИБДД сможет проверять по новым приборам водителей на употребление наркотиков

По словам Черникова, специальные индикаторы устройства дадут возможность инспекторам ГИБДД в течение 15 секунд определить, употреблял ли водитель транспортного средства алкоголь, наркотические или психотропные препараты.
Центральная Служба Новостейвчера в 04:18

НАТО устроило облаву на глав Минобороны и МИД РФ во время их визита в Ереван

Самолеты стратегической и специальной авиация НАТО устроили настоящую облаву на авиалайнер российских министров иностранных дел Лаврова и обороны Шойгу во время их полета в Ереван.
ИАНЕДвчера в 15:32

В ВОЗ рекомендовали не применять ремдесивир при лечении COVID-19 в больницах

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили в четверг, 19 ноября, что противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.
Известия19 ноября в 20:25

США готовят роботов для борьбы с российским танком «Армата»

Министерство обороны США запустило программу по разработке роботизированных боевых машин самой разной специализации, которые должны в будущем не только составить конкуренцию новейшему российскому танку Т-14 «Армата», но и эффективно противостоять ему.
Актуальные Новостивчера в 10:50

В Курске начальник отделения уголовного розыска спровоцировал ДТП с тремя машинами

Полиция начала проверку по факту ДТП в Курске с тремя автомобилями, за рулем одного из них находился начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области с признаками алкогольного опьянения.
ТАССвчера в 05:45

Шойгу призвал к недопущению кровопролития в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что предстоит большая работа по установлению мира в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского камбина.
РИА Новостивчера в 02:42

И за себя, и за то Приднестровье. Как образовался долг Молдовы «Газпрому» в 7 миллиардов долларов, который не хочет платить президент Санду

Новый президент Молдовы Майя Санду, еще не успев вступить в должность, сделала громкое заявление: республика не намерена платить за российский газ, поставляемый в Приднестровье.
Новая газетавчера в 07:36