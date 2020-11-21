Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года
Курс рубля не снизится из-за роста выплат по внешним долгам российских компаний к конце года, но давление на него возрастет. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на экспертов.В источнике
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Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года
График погашения корпоративного внешнего долга в конце текущего - начале следующего года довольно плотный, что создает дополнительное давление на рубль, также отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
РИА Новости03:07
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