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Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года

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Курс рубля не снизится из-за роста выплат по внешним долгам российских компаний к конце года, но давление на него возрастет. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на экспертов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты оценили вероятность снижения курса рубля к концу года

График погашения корпоративного внешнего долга в конце текущего - начале следующего года довольно плотный, что создает дополнительное давление на рубль, также отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
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