Экономика

РБКРБКЭксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра

Помимо резкого роста налоговой нагрузки, разрыв соглашения с Кипром грозит бизнесу двойным налогообложением. Могут пострадать российские компании и физлица, которые получают доходы с Кипра.
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Эксперты оценили возможность возвращения русского бизнеса с Кипра

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Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра

РБК01:00
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Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
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Политика

Президент Молдавии Додон прибыл с рабочим визитом в Москву

«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», — указал Додон.
REGNUM 04:29
Шоу-бизнес

Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
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Общество

Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам

Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.
ФАН вчера в 17:38
Экономика

Регионы массово снизили налоги для бизнеса

В антикризисном пакете большинства субъектов предусмотрело снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт, земельный участок.
Известия вчера в 17:01
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Политика

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru вчера в 07:13
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Общество

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Авто

Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей

По данным агентства "Автостат", в период с января по июнь 2020 года средневзвешенная стоимость нового авто в РФ поднялась до отметки 1676000 руб. Таким образом, средняя цена увеличилась на 138 тыс. рублей или 8,9% по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м.
Новые автомобили 04:37
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Наука

Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве

РИА Новости вчера в 23:52
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Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
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Общество

Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»

Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
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Футбол

«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков

В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.
Чемпионат вчера в 12:44
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Общество

В России за сутки выявили 5159 случаев заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5159 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:32
Здоровье

В Самарской области рассказали о прививочной кампании против гриппа

Самара, 4 августа 2020, 11:44 — REGNUM Прививочная кампания против гриппа начнется в Самарской области во второй половине августа.
REGNUM 04:44
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Политика

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
РИА Новости 04:04
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Авто

Старый BMW M5 2001 года продают за 4,4 млн рублей

Американская компания Park Place Ltd, базирующаяся в Вашингтоне, выставила на продажу уникальный спортивный седан BMW M5 E39 2001 года выпуска.
Daily-Motor.Ru 03:18
Наука

Ученые: Чага и другие трутовые грибы подавляют рост раковых клеток

Свердловские биологи изучили химический состав и биологическую активность таких грибов и пришли к выводу, что они действительно могут подавлять рост раковых клеток.
Российская газета 02:54
Общество

Жители США получили странные посылки с семенами из Китая

Piter.tv вчера в 05:00
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

REGNUM вчера в 07:31
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ

Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
18
Армия и оружие

США и Израиль решили создать предприятие по производству систем ПРО

ИА Красная Весна вчера в 13:05
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