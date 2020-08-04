Экономика
РБКЭксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра
Помимо резкого роста налоговой нагрузки, разрыв соглашения с Кипром грозит бизнесу двойным налогообложением. Могут пострадать российские компании и физлица, которые получают доходы с Кипра.
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Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Политика
Президент Молдавии Додон прибыл с рабочим визитом в Москву
«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», — указал Додон.
REGNUM 04:29
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Общество
Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьницам
Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам в прошлом.
ФАН вчера в 17:38
Экономика
Регионы массово снизили налоги для бизнеса
В антикризисном пакете большинства субъектов предусмотрело снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт, земельный участок.
Известия вчера в 17:01
Политика
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа
Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Общество
Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке
Трех моряков нашли на необитаемом острове в Микронезии благодаря огромной надписи SOS на песке. Об этом сообщает Минобороны Австралии.
Lenta.ru 04:22
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Авто
Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
По данным агентства "Автостат", в период с января по июнь 2020 года средневзвешенная стоимость нового авто в РФ поднялась до отметки 1676000 руб. Таким образом, средняя цена увеличилась на 138 тыс. рублей или 8,9% по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м.
Новые автомобили 04:37
Наука
Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
РИА Новости вчера в 23:52
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Общество
Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»
Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
Футбол
«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков
В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.
Чемпионат вчера в 12:44
Общество
В России за сутки выявили 5159 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5159 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:32
Здоровье
В Самарской области рассказали о прививочной кампании против гриппа
Самара, 4 августа 2020, 11:44 — REGNUM Прививочная кампания против гриппа начнется в Самарской области во второй половине августа.
REGNUM 04:44
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
РИА Новости 04:04
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Авто
Старый BMW M5 2001 года продают за 4,4 млн рублей
Американская компания Park Place Ltd, базирующаяся в Вашингтоне, выставила на продажу уникальный спортивный седан BMW M5 E39 2001 года выпуска.
Daily-Motor.Ru 03:18
Наука
Ученые: Чага и другие трутовые грибы подавляют рост раковых клеток
Свердловские биологи изучили химический состав и биологическую активность таких грибов и пришли к выводу, что они действительно могут подавлять рост раковых клеток.
Российская газета 02:54
Общество
Жители США получили странные посылки с семенами из Китая
Piter.tv вчера в 05:00
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
REGNUM вчера в 07:31
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента РФ
Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.
REGNUM 04:42
Армия и оружие
США и Израиль решили создать предприятие по производству систем ПРО
ИА Красная Весна вчера в 13:05