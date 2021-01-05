Эксперты оценили влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости
Программа льготной ипотеки под 6,5% должна быть свернута, а в России необходимо развивать альтернативные сегменты, например, цивилизованный рынок долгосрочного найма жилья и некоммерческую аренду для семей с невысокими доходами. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Российская газета».В источнике
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Льготная ипотека привела к росту цен на жилье? Мнения экспертов разошлись
ИА Красная Весна5 января в 10:35