Программа льготной ипотеки под 6,5% должна быть свернута, а в России необходимо развивать альтернативные сегменты, например, цивилизованный рынок долгосрочного найма жилья и некоммерческую аренду для семей с невысокими доходами. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Российская газета».

Поделиться