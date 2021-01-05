Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Рамблер
Рамблер

Эксперты оценили влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости

Программа льготной ипотеки под 6,5% должна быть свернута, а в России необходимо развивать альтернативные сегменты, например, цивилизованный рынок долгосрочного найма жилья и некоммерческую аренду для семей с невысокими доходами. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Российская газета».В источнике
Рамблер
RT на русском
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Льготная ипотека привела к росту цен на жилье? Мнения экспертов разошлись

ИА Красная Весна5 января в 10:35
RT на русском

Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке в России

RT на русском5 января в 07:46
Рамблер

Эксперты оценили влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости

Рамблер5 января в 01:40
Показать все источники

Компания Mazda обновила кроссовер Mazda CX-3

Mazda CX-3 получила значительный «импульс», добавив новое высокотехнологичное оборудование, вместе с ним лишь незначительное увеличение цены и специальное издание модели 100th Anniversary.
Компания Mazda обновила кроссовер Mazda CX-3
32CARS.ru5 января в 06:21