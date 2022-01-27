РБКЭксперты оценили влияние ослабления рубля на стоимость товаров повседневного спросаВ среду вечером, 26 января, на фоне рекомендации Госдепартамента США своим гражданам покинуть территорию Украины доллар превысил отметку 80 руб., евро — 90 руб.РБКДиректор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал, что оптовые цены из-за колебания валют меняются моментально.ГЛАС.RUСреди других зависимых от импорта позиций — чеснок, около 90% которого Россия завозит из Китая, а также имбирь.РБКПредставители "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что ритейлер вводит меры, которые помогут сохранить на полках "привлекательные розничные цены".ГЛАС.RUЧитать далееСвернутьРБКРБКГлавный региональныйГЛАС.RULive24Подробнее о событииПредставители торговых сетей рассказали, как падение рубля повлияет на ценыГлавный региональный14:04В российских магазинах оценили влияние упавшего рубля на ценыОбщественная служба новостей12:01Представители торговых сетей рассказали, как падение рубля повлияет на ценыLive2407:22РБК: Эксперты оценили влияние ослабления рубля на стоимость товаров повседневного спросаГЛАС.RU11:42Эксперты оценили влияние ослабления рубля на стоимость товаров повседневного спросаРБК05:16Показать ещёОценить31Поделиться