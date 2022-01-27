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Эксперты оценили влияние ослабления рубля на стоимость товаров повседневного спроса

В среду вечером, 26 января, на фоне рекомендации Госдепартамента США своим гражданам покинуть территорию Украины доллар превысил отметку 80 руб., евро — 90 руб.
РБК
Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал, что оптовые цены из-за колебания валют меняются моментально.
ГЛАС.RU
Среди других зависимых от импорта позиций — чеснок, около 90% которого Россия завозит из Китая, а также имбирь.
РБК
Представители "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что ритейлер вводит меры, которые помогут сохранить на полках "привлекательные розничные цены".
ГЛАС.RU

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Представители торговых сетей рассказали, как падение рубля повлияет на цены
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В российских магазинах оценили влияние упавшего рубля на цены
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Эксперты оценили влияние ослабления рубля на стоимость товаров повседневного спроса
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