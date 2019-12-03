МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россияне планируют потратить в среднем 10 тысяч рублей на покупку продуктов для праздничного стола на Новый год, говорится в исследовании компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тыс. руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Nielsen.

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

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