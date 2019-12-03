Общество
РБКЭксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб
На покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тыс. руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование Nielsen.
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Общество
В России стало меньше заключенных
В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Авто
Datsun не планирует покидать Россию
Недавно японское агентство Nikkei Asia Review распространило новость, будто бы корпорация Nissan собирается завершить производство машин в Индонезии и России.
Политика
В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введение Францией цифрового налога США могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний, что в общей сложности составит сумму порядка $2,4 млрд.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Спорт
Минспорт: Не было подтверждений, что Мочалов вносил изменения в базу
В министерстве спорта опровергли информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой, внес изменения в базу данных, которую в январе получили сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами
Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с бойфрендом
Общество
Лучшие и худшие наряды звезд на British Fashion Awards 2019
Наоми Кэмпбелл получила на British Fashion Awards 2019 звание "Икона стиля" и тут же доказала, что не зря.
Политика
Уральский полпред предложил дать губернаторам особые полномочия
Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов предложил внести поправки в законодательство, позволяющие главам регионов освобождать от исполнения обязанностей руководителей муниципалитетов, избранных на прямых выборах или назначенных представительными органами.
Политика
Профсоюз почтальонов Финляндии одержал победу в трудовом споре
В связи с разрешением трудового конфликта в стране были отменены все запланированные забастовки солидарности.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
Экономика
Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний
Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
Общество
Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом
Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию
Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely на авторынке России увеличились втрое, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Эти корабли - аналоги французских "Мистралей".
Происшествия
Скрывшийся от правосудия экс-глава Минфина Ингушетии задержан
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева, который скрылся от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Происшествия
В Барнауле иномарка снесла остановку с людьми
В центральном районе Барнаула сегодня, 3 декабря, иномарка на огромной скорости врезалась в остановку общественного транспорта, возле которой находились люди.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Кино
Харингтон рассказал, почему Джон Сноу убил Дейнерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, который сыграл в знаменитой «Игре престолов» Джона Сноу, рассказал о причинах убийства его героем королевы Дейнерис Таргариен.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
Происшествия
Заочно арестован новый фигурант «московского дела»
Басманный суд Москвы 21 ноября заочно арестовал Сергея Меденкова по обвинению в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции оппозиции 27 июля в Москве, сообщает ТАСС.
Политика
В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.