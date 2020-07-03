Экономика
RT на русскомЭксперты: окрошка подорожала на 6% за год
Окрошка подорожала на 6% за год — на приготовление четырёх больших порций в июне россиянам приходилось тратить в среднем 459 рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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В июне на приготовление традиционного летнего супа — окрошки — россиянам приходилось тратить 459 рублей, что на 6% выше прошлогодней стоимости аналогичного набора продуктов. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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