Для предотвращения структурного кризиса правительству предстоит наращивать объемы поддержки экономики, считают в BCG. Сейчас объем заявленных мер в России оценивается примерно в 3% ВВП (включая госгарантии и налоговые отсрочки для бизнеса) — против 12% ВВП в среднем в развитых странах.

с чего всё началось

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

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