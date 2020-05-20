Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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с чего всё началось
Для предотвращения структурного кризиса правительству предстоит наращивать объемы поддержки экономики, считают в BCG. Сейчас объем заявленных мер в России оценивается примерно в 3% ВВП (включая госгарантии и налоговые отсрочки для бизнеса) — против 12% ВВП в среднем в развитых странах.РБКвчера в 17:00
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Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Происшествия
Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году.
ТАСС 01:53
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости вчера в 09:23
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
Футбол
AFP: «Монако» планирует продать 30 игроков этим летом
В «Монако» планируют сократить расходы на зарплаты, продав 30 игроков. На трансферах монегаски хотят заработать около 50 миллионов евро.
Матч ТВ 01:39
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Общество
Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возможности начать первый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений и продолжить постепенное «открытие» городской экономики.
RT на русском вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Политика
Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли законопроект «О предотвращении действий, которые подрывают безопасность, без одобрения конгресса».
Мой Брянск вчера в 23:30
Экономика
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru вчера в 06:57
Политика
Советник Трампа: США не планируют выходить из СНВ-3
Соединенные Штаты не планируют выходить из российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Газета.Ru вчера в 19:45
Армия и оружие
Военных экологов забросят на Ямал для уборки металлолома
Из Бованенково, аэропорта у одноименного вахтового поселка, вертолеты перебросят военных экологов и грузы на мыс Марре-Сале.
Российская газета 01:46
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Киберспорт
Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
Игромания.ру вчера в 11:55
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой вчера в 02:59
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Происшествия
В Алтайском крае умерли еще три пациента с коронавирусом
Минздрав региона сообщил о смерти трех пациентов с COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 02:28
Политика
В США приняли акт об отчетности торгующих на биржах китайских компаний
Сенат США в среду единогласно принял "Акт об ответственности иностранных компаний" S.945, который требует от зарубежных организаций, торгующихся на биржах США, соответствовать и отчитываться, согласно американскому законодательству.
РИА Новости 20 мая в 15:37
Общество
Челябинская область может выйти из режима ограничений
Челябинская область в ближайшие дни может выйти из режима ограничений из-за коронавирусной инфекции.
АиФ Челябинск вчера в 21:07
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Piter.tv 01:45
Единоборства
Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
Медведев раскритиковал самоизоляцию
Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° вчера в 08:27