Для предотвращения структурного кризиса правительству предстоит наращивать объемы поддержки экономики, считают в BCG. Сейчас объем заявленных мер в России оценивается примерно в 3% ВВП (включая госгарантии и налоговые отсрочки для бизнеса) — против 12% ВВП в среднем в развитых странах.

с чего всё началось

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Здоровье Бывший Абаканский роддом примет больных коронавирусом Дополнительные койки развернули в здании бывшего Абаканского роддома. В новом стационаре сегодня побывала Юлия Свинцова. 3

Политика Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.

Футбол «Слуцк» — «Рух». Прогноз: берём коэффициент 3.34 в матче чемпионата Беларуси Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Рух» Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.18, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.76.

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 334

Общество Появилось новое фото врача из Тулы в купальнике Популярность медика из Тульской областной больницы не утихает уже третий день. Сегодня в сети появился новый снимок девушки. 11

Происшествия Бывшего начальника ГИБДД Новокузнецкого района отправили в колонию строгого режима Центральный районный суд приговорил Павла Масленникова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 409

Спорт ВАДА не нашло связи между победами и «разрешенным допингом» Напомним, экс-руководство ВАДА признало использование спортсменами синдрома дефицита внимания и гиперактивности для приема допинга.

Армия и оружие Ракетный комплекс «Корсар» испытали на Украине В Черниговской области прошли испытания ПТРК украинского производства «Корсар» с использованием тепловизора, сообщил генштаб вооруженных сил Украины.

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. 47

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 1

Здоровье Коронавирус может спровоцировать воспаление щитовидной железы Медики из Италии выявили первый случай, когда коронавирус оказался влияние на щитовидную железу молодой пациентки. 24

Шоу-бизнес Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку. 5

Политика Сенат США принял закон о запрете размещения акций китайских компаний Сенат США принял закон, который может помешать некоторым китайским компаниям размещать свои акции на биржах США, если они не будут соблюдать американские нормативы и стандарты аудита, передает Reuters. 1

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 134

Шоу-бизнес Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. 78

Общество Попова оценила способность коронавируса мутировать Ранее о низкой способности коронавируса мутировать в сравнении с другими РНК-содержащими вирусами сообщил в разговоре с РБК доцент кафедры биохимии Оксфордского университета Алфредо Кастелло Паломарес. 2