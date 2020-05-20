Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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с чего всё началось
Для предотвращения структурного кризиса правительству предстоит наращивать объемы поддержки экономики, считают в BCG. Сейчас объем заявленных мер в России оценивается примерно в 3% ВВП (включая госгарантии и налоговые отсрочки для бизнеса) — против 12% ВВП в среднем в развитых странах.РБКвчера в 17:00
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Здоровье
Бывший Абаканский роддом примет больных коронавирусом
Дополнительные койки развернули в здании бывшего Абаканского роддома. В новом стационаре сегодня побывала Юлия Свинцова.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 06:06
Политика
Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели
Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Футбол
«Слуцк» — «Рух». Прогноз: берём коэффициент 3.34 в матче чемпионата Беларуси
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Рух» Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.18, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.76.
Чемпионат 01:15
Общество
Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Государственные экзамены 11-классники начнут сдавать 29 июня.
Новости Югры вчера в 08:24
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Здоровье
Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина
По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы - головокружение, головная боль.
РИА Новости вчера в 23:18
Кино
Чернокожий князь Ростов в сериале «Великая» смутил российских зрителей
Российские зрители высказали недовольство князем Ростовым в сериале «Великая». Впечатлениями поделились пользователи Twitter.
Mockva.ru вчера в 10:32
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
ТАСС вчера в 18:13
Общество
Появилось новое фото врача из Тулы в купальнике
Популярность медика из Тульской областной больницы не утихает уже третий день. Сегодня в сети появился новый снимок девушки.
Тульские новости вчера в 06:35
Происшествия
Бывшего начальника ГИБДД Новокузнецкого района отправили в колонию строгого режима
Центральный районный суд приговорил Павла Масленникова к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей.
Город новостей 00:39
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском вчера в 15:06
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Спорт
ВАДА не нашло связи между победами и «разрешенным допингом»
Напомним, экс-руководство ВАДА признало использование спортсменами синдрома дефицита внимания и гиперактивности для приема допинга.
Взгляд.ру вчера в 20:05
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Корсар» испытали на Украине
В Черниговской области прошли испытания ПТРК украинского производства «Корсар» с использованием тепловизора, сообщил генштаб вооруженных сил Украины.
Взгляд.ру вчера в 22:23
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Фигурное катание
Траньков оценил перспективы Загитовой в случае возвращения в спорт
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:08
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
Происшествия
Комбат батальона «Луганск-1» погиб на Украине
iReactor вчера в 03:42
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Здоровье
Коронавирус может спровоцировать воспаление щитовидной железы
Медики из Италии выявили первый случай, когда коронавирус оказался влияние на щитовидную железу молодой пациентки.
Сайт интересных новостей вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
Политика
Сенат США принял закон о запрете размещения акций китайских компаний
Сенат США принял закон, который может помешать некоторым китайским компаниям размещать свои акции на биржах США, если они не будут соблюдать американские нормативы и стандарты аудита, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 07:22
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Общество
Попова оценила способность коронавируса мутировать
Ранее о низкой способности коронавируса мутировать в сравнении с другими РНК-содержащими вирусами сообщил в разговоре с РБК доцент кафедры биохимии Оксфордского университета Алфредо Кастелло Паломарес.
РБК 01:13
Культура
Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам
Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.
News.ru вчера в 07:54
Интернет
Роскачество рассказало об опасностях при просмотре пиратских фильмов
Многие пиратские онлайн-кинотеатры с бесплатным просмотром фильмов и сериалов имеют большое количество рекламных баннеров.
Вечерняя Москва 01:00