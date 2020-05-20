Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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с чего всё началось
Для предотвращения структурного кризиса правительству предстоит наращивать объемы поддержки экономики, считают в BCG. Сейчас объем заявленных мер в России оценивается примерно в 3% ВВП (включая госгарантии и налоговые отсрочки для бизнеса) — против 12% ВВП в среднем в развитых странах.РБКвчера в 17:00
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«Тяни-толкай»: аналитики смоделировали три сценария развития экономического кризиса
Банки.рувчера в 17:01
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Личность женщины, прыгавшей с детьми на льдинах, установлена
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«Газпром» может сократить дивиденды за 2019 год на 8,24%
Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию против рекордных 16,61 рубля на акцию, выплаченных по итогам 2018 года.
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Газета.Ru вчера в 03:52
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Российская газета вчера в 21:04
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Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета вчера в 08:06
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Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
Армия и оружие
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Строительство шести дизель-электрических подлодок в ближнесрочной перспективе завершит петербургский завод «Адмиралтейские верфи», заявил главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов 21 мая в поздравительной телеграмме, направленной морякам-тихоокеанцам в связи с Днем Тихоокеанского флота, сообщает ТВ «Звезда».
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В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском вчера в 02:18
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Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
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Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости вчера в 09:16
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Футбол
Андрей Аршавин: «В Леверкузене жили во дворце»
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Матч ТВ вчера в 13:34
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В Хакасии выявили 29 новых носителей коронавируса
Абакан, 21 мая 2020, 06:08 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 мая в республиканском правительстве.
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В МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень
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Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Финляндии.
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Кузбасс и Новосибирск стали лидерами по летальности от коронавируса
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Тайга.инфо вчера в 22:19