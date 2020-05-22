Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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с чего всё началось
«Критический спад» (-10–15% ВВП): кризис затягивается, промышленное производство останавливается, начинается масштабный кризис ликвидности в экономике. «Вторые 90-е»: маловероятный сценарий многолетней рецессии мировой экономики (эксперты BCG не видят для него предпосылок).РБКвчера в 17:00
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До конца года Россию ждут новые карантины — прогноз Boston Consulting Group
ИА Красная Веснавчера в 21:57
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Происшествия
В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина
У злоумышленника изъято необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина с пулеметным дальнобойным стволом армейского образца и оптическим прицелом.
Российская газета вчера в 21:04
Авто
Renault представила обновленный Kaptur
Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости вчера в 15:18
Политика
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
Общество
Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России, в который вошли 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.
Российская газета вчера в 06:28
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
Гаджеты
Apple выпустила апдейт iOS 12.4.7 для старых iPhone и iPad
Apple неожиданно выпустила обновление iOS 12.4.7, предназначенное для старых моделей iPhone и iPad.
MobiDevices вчера в 04:31
Политика
В США анонсировали важные переговоры с Россией по вооружениям
США скоро проведут с Россией переговоры по контролю над вооружениями, заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество
Собянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:16
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости 20 мая в 11:01
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
Экономика
В Омской области закупились щебнем на 4 млн в обход торгов
РИА ОмскИнформ вчера в 23:56
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
Челябинская область может выйти из режима ограничений
Челябинская область в ближайшие дни может выйти из режима ограничений из-за коронавирусной инфекции.
АиФ Челябинск вчера в 21:07
Общество
В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом
Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.
REGNUM 00:35
Здоровье
Коронавирус: последние новости 21 мая. Эпидемия в РФ непредсказуема, названа дата ЕГЭ, будет ли призыв в армию
Несмотря на одну из лидирующих позиций в антирейтинге, в России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
URA.Ru вчера в 12:19
Общество
Ежегодная сессия заксобрания Китая открывается в Пекине
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей ВСНП каждый год открывается в Пекине 5 марта, но в этом году мероприятие из-за эпидемии было перенесено на 22 мая.
ПРАЙМ вчера в 17:26
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Экономика
Минфин заявил о масштабном грядущем росте выпуска ОФЗ
Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в РФ значительно вырастет в связи с наращиванием госрасходов для финансирования поддержки экономики и граждан на фоне коронавируса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме "Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы" в рамках Недель российского бизнеса.
ПРАЙМ вчера в 06:58
Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 18:26
Игры
Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат 19 мая в 14:34
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 20 мая в 21:20
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Общество
Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
Выпускники российских школ рассказали, на какой факультет они планируют поступить в этом году.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20