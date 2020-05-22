«Критический спад» (-10–15% ВВП): кризис затягивается, промышленное производство останавливается, начинается масштабный кризис ликвидности в экономике. «Вторые 90-е»: маловероятный сценарий многолетней рецессии мировой экономики (эксперты BCG не видят для него предпосылок).

с чего всё началось

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

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