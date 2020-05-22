Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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с чего всё началось
«Критический спад» (-10–15% ВВП): кризис затягивается, промышленное производство останавливается, начинается масштабный кризис ликвидности в экономике. «Вторые 90-е»: маловероятный сценарий многолетней рецессии мировой экономики (эксперты BCG не видят для него предпосылок).РБКвчера в 17:00
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До конца года Россию ждут новые карантины — прогноз Boston Consulting Group
ИА Красная Веснавчера в 21:57
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Общество
Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня
Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня.
Piter.tv вчера в 15:06
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Биатлон
Касперович рассказал о контракте со сборной Болгарии по биатлону
Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Происшествия
В Хакасии выявили 29 новых носителей коронавируса
Абакан, 21 мая 2020, 06:08 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 20 мая в 23:08
Происшествия
Жертвами COVID-19 стали ещё трое жителей Забайкалья
Как уже сообщалоИА REGNUM, на утро 21 мая в Забайкальском крае было зарегистрировано 684 лабораторно подтвержденных случая SARS-CoV-2, носителями вируса стали 103 ребёнка.
REGNUM вчера в 23:45
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Lenta.ru вчера в 19:51
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников в России, в который вошли 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд долларов.
Российская газета вчера в 06:28
Общество
В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты
Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
Культура
Сидящим в изоляции россиянам предложат медитацию и аниме-антиутопию
Онлайн-кинотеатр Okko покажет аниме-антиутопию «Human Lost: Исповедь неполноценного человека».
Lenta.ru вчера в 00:00
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой вчера в 02:59
Общество
Нарушения в выплатах надбавок медикам нашли на Сахалине
В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что 14 медиков города Долинск не получили выплаты за апрель на общую сумму 415 тысяч рублей из-за отсуствия специального образования, указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Футбол
«Челси» продлил контракты с Жиру и Кабальеро до 2021 года
РИА Новости 20 мая в 14:34
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна в Барнауле
Сам инцидент произошёл 22 мая около 2 часов ночи в одном из домов на Павловском тракте.
Катунь 24 вчера в 22:09
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
Футбол
Андрей Талалаев: «Радимов про меня сказал: «Враг! Но достойный враг!»»
Андрей Талалаев, один из ярчайших тренеров молодого поколения, приехал к нам в редакцию.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Общество
Минпросвещения: российские школьники получат аттестаты до 15 июня
Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:45
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Здоровье
В Самарской области заболеваемость коронавирусом не снижается
Глава Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила, что заражаемость Covid-19 в Самарской области не то, что бы снижаться, а наоборот идёт рост заболеваемости,только за последние 2 дня 20 и 21 мая было выявлено 172 заболевших, и не исключается тот факт, что в ближайшие дни прирост заболевших будет продолжаться.
Похвистнево-Информ вчера в 15:11
Интернет
Huawei разработала «убийцу» поисковика Google
Китайская компания Huawei разработала полноценную альтернативу Google поисковику, сообщили в пресс-службе компании.
ФАН вчера в 11:43
Общество
Власти Турции решили не отменять «шведский стол» и «все включено»
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти не будут отменять системы "шведский стол" и "все включено", передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:04