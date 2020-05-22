Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Комету SWAN можно будет увидеть с Земли без телескопа
V-kosmose.com 19 мая в 02:45
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Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Помпео рассказал, когда США выйдут из Договора по открытому небу
Глава Госдепа заявил, что выход из Договора по открытому небу, который недавно анонсировал американский президент Дональд Трамп, состоится через шесть месяцев.
Экономика сегодня 14:20
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Общество
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Здоровье
Для зараженных коронавирусом на Камчатке закончились койки
Ситуацию с нехваткой койко-мест для жителей Камчатки, инфицированных коронавирусом, поможет решить многофункциональный инфекционный госпиталь, разворачиваемый на базе 2-ой горбольницы Петропавловска-Камчатского.
Камчатка-Информ 02:36
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Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Космос
Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 19:06
Общество
Что можно и нельзя делать 22 мая в день поминовения Николы Вешнего
Чего нельзя делать 22 мая В народе верят, что в Николин день нельзя брать деньги в долг и одалживать — или не вернут, или сам не сможешь отдать.
Пятый канал 18:56
Здоровье
Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины.
Мойка78 вчера в 19:27
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Футбол
Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами
Экс-футболист петербургского клуба «Зенит» Андрей Аршавин посмеялся над своими бывшими коллегами.
Петербургский дневник 19 мая в 15:19
Общество
В Москве скончались ещё 73 пациента с коронавирусом
RT на русском 18:36
Происшествия
Крушение SSJ 100 потребовало паузы
Коммерсантъ 11:46
Политика
Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен "закрывать" страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18:30
Здоровье
В Великом Новгороде выявили вспышку коронавируса в детсаду
Коронавирус подтвердился у трех детей и трех сотрудников детского сада №53 в Великом Новгороде, где ранее заболевание подтвердилось у медработника, сообщает официальный канал оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.
РИА Новости 15:15
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Происшествия
В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон
Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
REGNUM 19:56
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета 07:58
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Экономика
МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.
ТАСС 16:24
Здоровье
Глава Минздрава назвал сроки появления вакцины от коронавируса
Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в телеканала "Россия 1".
РИА Новости 15:17
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Клип Little Big на песню Uno набрал 100 млн просмотров
Газета.Ru 19:29
Общество
В Москве с 25 мая возобновят работу МФЦ
Собянин уточнил, что для успешного похода за документами надо записаться заранее и быть на месте в назначенное время.
Говорит Москва 12:18
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
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Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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