Коронавирус

РБКРБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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России предрекли череду карантинов до 2021 года

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Возможная череда изоляционных режимов грозит потерей 10% российского ВВП

Ведомости19:08

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

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Эксперты назвали глубину экономического спада в России из-за эпидемии

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«Тяни-толкай»: аналитики смоделировали три сценария развития экономического кризиса

Банки.ру17:01

России предрекли череду карантинов до конца 2021 года

URA.Ru18:23

«Критический спад»: эксперты допустили падение экономики России на 15% по итогам года

Forbes17:00
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Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП России на 5%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2020 года упадет на 5%. Такой уточненный прогноз правительству РФ предоставило Минэкономразвития, сообщил 21 мая на брифинге глава ведомства Максим Решетников.
ИА Красная Весна 17:24
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Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
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Музыка

Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости 18:26
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Общество

22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому

22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
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Политика

Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу

Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 16:31
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Происшествия

В Чите задержали подстрекавшего к беспорядкам из-за COVID-19 мужчину

Мужчина разместил видео в соцсетях, где призывал не соблюдать режим самоизоляции и подстрекал к беспорядкам «с применением насилия в отношении представителей власти», рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Известия 22:03
39
Происшествия

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости 22:46
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru 12:45
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Гаджеты

Samsung выпустил первый уличный телевизор

Телеканал 360° 17:53
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Экономика

«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты

На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 14:34
Технологии

Оценена опасность излучения от смартфона

Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения насчет его опасности нет.
Lenta.ru 21:16
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Происшествия

Восемь человек эвакуировали ночью из горящего дома в Биробиджане

Восемь человек, эвакуировали на безопасное расстояние.
EAOmedia.ru 22:16
Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»

Sunmag.me вчера в 10:24
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Общество

Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса.
Lenta.ru 22:44
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
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Шоу-бизнес

Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
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Происшествия

Семья Хашогги простила убийц журналиста

Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM 21:39
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе

Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой 02:59
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Здоровье

В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака

Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
2,3K
Общество

В Москве скончались ещё 73 пациента с коронавирусом

RT на русском 18:36
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Здоровье

38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае

У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
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Происшествия

Прокуратура Хакасии организовала проверку по публикации 19rus.info о скандале с МЧС

По поручению прокурора Республики Хакасия Александра Кондратьева прокуратурой республики организована проверка по публикации СМИ о возможных нарушениях законодательства об административных правонарушениях при осуществлении проверочных мероприятий уполномоченными должностными лицами пожарного надзора в Абакане.
ИА Хакасия 05:11
Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за пандемии

Минздрав решил приостановить на время плановую вакцинацию граждан.
Право.ру 19 мая в 07:06
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Здоровье

Бывший Абаканский роддом примет больных коронавирусом

Дополнительные койки развернули в здании бывшего Абаканского роддома. В новом стационаре сегодня побывала Юлия Свинцова.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:06
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Политика

МИД осудил заявление Японии о принадлежности Курил

Скандал начался с заявления Токио о своем праве претендовать на "северные территории", как Курилы называют в Японии.
Газета.Ru 13:20
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