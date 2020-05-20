Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

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Происшествия В п. Смидович главбух детсада похитила более 300 тысяч рублей По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Еврейской автономной области СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении главного бухгалтера детского сада было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).

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Экономика Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом. 220

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Армия и оружие В Балтийском море испытывают малый ракетный корабль «Одинцово» Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 18:00 — REGNUM Новый малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта 22 800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, проходит заводские ходовые испытания в Балтийском море, сообщает 20 мая пресс-служба Западного военного округа.

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Политика ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию России. 243