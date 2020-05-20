Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Здоровье
Более 540 москвичей сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом
Донорами плазмы крови для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве стали уже более 540 человек.
Вечерняя Москва вчера в 00:37
Происшествия
На Сахалине медикам не выдали допвыплат на сумму более 400 тысяч
Прокуратура в Сахалинской области выявила, что 14 сотрудников медучреждения не получили стимулирующие выплаты за работу с заболевшими коронавирусом пациентами на сумму более 400 тыс. рублей.
RT на русском 20:16
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП России на 5%
Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2020 года упадет на 5%. Такой уточненный прогноз правительству РФ предоставило Минэкономразвития, сообщил 21 мая на брифинге глава ведомства Максим Решетников.
ИА Красная Весна 17:24
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена
Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
SM News вчера в 08:48
Общество
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Здоровье
Плато по коронавирусу достигли Минск и Витебск, считает Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что два города в республике вышли на плато по коронавирусу.
Вестник Кавказа 07:02
Происшествия
В п. Смидович главбух детсада похитила более 300 тысяч рублей
По материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Еврейской автономной области СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении главного бухгалтера детского сада было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере).
Набат 20:10
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru 15:49
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone и iPad
Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.5 для последних версий смартфонов iPhone и планшетов iPad.
Деловое.ТВ 03:29
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:01
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 10:06
Армия и оружие
В Балтийском море испытывают малый ракетный корабль «Одинцово»
Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 18:00 — REGNUM Новый малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта 22 800 «Каракурт», построенный на судостроительном заводе «Пелла» для Балтийского флота, проходит заводские ходовые испытания в Балтийском море, сообщает 20 мая пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM вчера в 11:00
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Путешествия
Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня
Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей 14:25
Общество
Без экзаменов: российские школьники получат аттестаты до 15 июня
Российские выпускники получат аттестаты до 15 июня. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов.
Gazeta.SPb 08:52
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Функция распознавания QR-кодов появилась в бета-версии WhatsApp для iOS.
Росбалт 10:36
Общество
Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне
В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:45
Экономика
Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%
Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Экономика
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии
Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Интерфакс 19 мая в 21:39
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Футбол
РФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата России
Российский футбольный союз (РФС) рассматривает 2 и 5 августа в качестве возможных дат начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Известия 18:17
Общество
BCG рассказала о новой реальности после COVID-19
Возникли и новые модели поведения, характеризующиеся большим вниманием к здоровью, готовностью пожертвовать личной свободой на благо себя и общества.
ПРАЙМ 17:16
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Политика
ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции
Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию России.
REGNUM 17:35
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20