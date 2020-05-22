Коронавирус

РБКРБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Всплески заболеваемости возможны до конца 2021 года, поскольку вакцину от коронавируса выпустят не раньше конца 2020 года, считают в BCG. После первой волны пандемии в мире может последовать вторая, предупредила 20 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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с чего всё началось

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК21 мая в 17:00

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Чёрный лебедь на пруду: Россия просидит на карантинах до Нового года

News.ru22 мая в 13:52

России предрекли череду карантинов до 2021 года

Lenta.ru21 мая в 19:48

«Критический спад»: эксперты допустили падение экономики России на 15% по итогам года

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России предрекли череду карантинов до конца 2021 года

URA.Ru21 мая в 18:23

Исследование: России не грозит кризис как в 90-е

ТАСС21 мая в 18:22

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

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Возможная череда изоляционных режимов грозит потерей 10% российского ВВП

Ведомости21 мая в 19:08
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru 07:53
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Общество

Минздрав Подмосковья опроверг нарушения прав медиков в «Крокус Экспо»

Минздрав Московской области прокомментировал информацию о том, что медицинские работники госпиталя для борьбы с коронавирусом "Крокус Экспо" якобы не обеспечены средствами индивидуальной защиты.
РЕН ТВ 10:41
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Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
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Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
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Биатлон

Касперович не исключил тренировки Логинова со сборной Болгарии

Тренер Александр Касперович заверил, что его работа с биатлонистом Александром Логиновым не поменяется после того, как он принял предложение возглавить сборную Болгарии.
Газета.Ru 08:22
Общество

Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
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Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
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Происшествия

В Башкирии начали проверку информации о запертых в морге медсестрах

Российская газета 12:10
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Общество

В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
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Кино

Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III

Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
Игромания.ру вчера в 08:42
Происшествия

В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

РИА Новости 09:22
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Происшествия

Во дворе жилого дома в Москве произошла перестрелка

Ранее СМИ сообщали о перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы.
РИА Новости 12:34
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Общество

В Центре подготовки космонавтов коронавирусом заболели 29 сотрудников

СOVID-19 диагностирован у 29 сотрудников. Общее число заболевших в Звездном городке — 64.
BFM.ru 04:42
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Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
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Здоровье

В России начались клинические испытания препарата против коронавируса

Тут напомню, что Пушкарь главный уролог России, хирург, проводящий уникальные, в том числе роботические операции.
Российская газета 11:51
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Здоровье

Ученые объяснили разную смертность от коронавируса в мире

Страны публикуют совершенно разную статистику по коронавирусу, в том числе и отличные друг от друга данные о соотношении смертности к заболеваемости.
ФАН 11:30
Авто

Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться

Французское правительство в настоящее время взвешивает все за и против того, стоит ли давать Renault кредит в размере 5,5 миллиардов долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию коронавируса.
CarsWeek.ru 22 мая в 14:28
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Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак снова запела и станцевала в золотом комбинезоне

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Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Наука

У пожилых обнаружено больше всего антител к коронавирусу

Как определили китайские ученые в ходе многочисленных исследований, плазма, которую получили от молодых людей, у которых наблюдались умеренные симптомы инфекции, содержит гораздо меньше защитных белков, необходимых для того, чтобы блокировать вирус.
Live24 04:24
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Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом

Как рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, слова которого приводит "Российская газета", летом 2020 года ожидается значительное количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток.
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
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Армия и оружие

СК возбудил более 300 уголовных дел против украинских силовиков

Российские следователи расследуют более 300 уголовных дел из-за обстрелов украинскими силовиками Донбасса, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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