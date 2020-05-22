Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Всплески заболеваемости возможны до конца 2021 года, поскольку вакцину от коронавируса выпустят не раньше конца 2020 года, считают в BCG. После первой волны пандемии в мире может последовать вторая, предупредила 20 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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с чего всё началось
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.РБК21 мая в 17:00
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