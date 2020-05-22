Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Общество
Названы богатейшие наследники российских олигархов
Единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских олигархов, который ежегодно составляется журналом Forbes.
Lenta.ru 04:58
Политика
Трамп обвинил Китай в проведении дезинформационной кампании
«Китай проводит масштабную кампанию по дезинформации, потому что они отчаянно хотят, чтобы сонный Джо Байден выиграл президентскую гонку, чтобы они могли продолжать грабить Соединенные Штаты, как они это делали десятилетиями, пока я не пришел [к власти]!», - написал Трамп в своем Twitter.
Международная жизнь 04:51
Происшествия
В Башкирии обнаружена вспышка коронавируса среди мигрантов
В Башкирии выявлена вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди трудовых мигрантов, прибывших в республику из стран ближнего зарубежья.
Общественная электронная газета 06:52
Политика
США отказались ограничивать свои системы ПРО
США не могут запретить России поднимать вопрос об американских системах ПРО на переговорах, но вряд ли пойдут на ограничения, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Взгляд.ру 16:30
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты
На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 14:34
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 18:13
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разделе имущества
В интернет-сети ходят слухи, что звезда планирует оставить супруга без имущества.
Территория новостей 00:30
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета 07:58
Общество
Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России
По словам руководителя ведомства, в самом плане предусмотрены несколько блоков различных задач для восстановления сфер экономики в связи с пандемией коронавируса.
Комсомольская правда 16:50
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Политика
МИД ФРГ сожалеет о намерении США выйти из Договора по открытому небу
Глава МИДа Германии Хайко Маас в четверг вечером заявил, что сожалеет о том, что США намереваются выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Известия 17:15
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
Губернатор Сахалина обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра города Охи Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Известия 04:56
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com вчера в 14:44
Экономика
Минэкономразвития ожидает роста безработицы в России до 5,7%
По последним прогнозам министерства, в 2021 год уровень безработицы в стране немного сократится и составит 5,4%, в 2022 году он опустится до 4,9%, а в 2023 - до 4,7%, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:32
Футбол
Уткин назвал лучшего нападающего в истории сборной России
Комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим форвардом сборной России за всю историю её существования.
Metaratings 16:15
Здоровье
В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Космос
Рождение новой планеты зафиксировал телескоп VLT
Астрономы наблюдали рождение новой экзопланеты при помощи Очень Большого Телескопа (VLT).
Телеканал 360° 07:38
Наука
Птицы разных видов могут понимать друг друга
Популярная механика вчера в 03:58
Общество
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая
Все стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентами были сделаны к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".
Российская газета 14:33
Хоккей
В МФХ назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия вчера в 07:08
Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на своей мине, один погиб
Луганск, 21 мая 2020, 17:29 — REGNUM Один военнослужащий ВСУ погиб и трое получили ранения, подорвавшись на установленной их сослуживцами мине, сообщает 21 мая «ЛуганскИнформЦентр».
REGNUM 10:29
Политика
Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
Известия 10:11
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06