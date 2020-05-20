Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Политика
Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
Известия 10:11
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты 07:29
Армия и оружие
В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
Москва хотела бы знать истинные цели присутствия ВМС и ВВС США в Карибском бассейне; на фоне сообщений об отправке Ираном нефтетанкеров в Венесуэлу, проецирование американских сил в регионе выглядит как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 09:53
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
Политика
США выходят из Договора по открытому небу
Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters.
BFM.ru 14:37
Космос
Япония запустила грузовой космический корабль к МКС
«Контори-9» доставит на МКС 6 тонн продуктов, оборудования и других грузов.
RuNews24.ru 01:09
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Игры
Ремейк игры Mafia выйдет в конце лета
Москва 24 вчера в 10:07
Общество
Принят закон о едином регистре сведений о населении России
Правительство предложило принять такой документ в целях систематизации сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.
Российская газета 06:15
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 1867, следует из сообщения столичного оперативного штаба.
РИА Новости 18:09
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru 16:32
Теннис
Ник Киргиос: Примерно раз в неделю сплю с кем-то из болельщиц
Австралийский теннисист Ник Киргиос во время стрима на Twitch ответил на вопросы о своих отношениях с девушками.
GoTennis.ru 15:00
Общество
Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников
Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13:04
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%
ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития.
RT на русском 16:11
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Гаджеты
AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре
Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами.
NewInform 10:36
Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания
Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 11:36
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
Армия и оружие
Ребенок стал жертвой взрыва в сирийском Дейр-Эз-Зоре
«Погиб ребенок в результате взрыва мины, оставшейся от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в окрестностях поселка Хишам на востоке провинции Дейр-Эз-Зор», — сообщил источник агентства.
ИА Красная Весна 01:26
Хоккей
Источник назвал формат возобновления НХЛ
Предварительный формат возобновления Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подразумевает плей-офф с участием 24 команд.
RT на русском 16:29
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17