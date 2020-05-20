Коронавирус

РБКРБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Эксперты назвали глубину экономического спада в России из-за эпидемии

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Двигатель авторынка может не завестись

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Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Вести.Ru 10:50
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Политика

Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.
Известия 10:11
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Политика

Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты 07:29
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Армия и оружие

В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы

Москва хотела бы знать истинные цели присутствия ВМС и ВВС США в Карибском бассейне; на фоне сообщений об отправке Ираном нефтетанкеров в Венесуэлу, проецирование американских сил в регионе выглядит как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 09:53
Общество

Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости вчера в 21:20
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Политика

США выходят из Договора по открытому небу

Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters.
BFM.ru 14:37
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Космос

Япония запустила грузовой космический корабль к МКС

«Контори-9» доставит на МКС 6 тонн продуктов, оборудования и других грузов.
RuNews24.ru 01:09
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
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Игры

Ремейк игры Mafia выйдет в конце лета

Москва 24 вчера в 10:07
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Общество

Принят закон о едином регистре сведений о населении России

Правительство предложило принять такой документ в целях систематизации сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах.
Российская газета 06:15
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
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Общество

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 73 пациента с коронавирусом, общее число умерших достигло 1867, следует из сообщения столичного оперативного штаба.
РИА Новости 18:09
Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
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Происшествия

Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России

Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru 16:32
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Теннис

Ник Киргиос: Примерно раз в неделю сплю с кем-то из болельщиц

Австралийский теннисист Ник Киргиос во время стрима на Twitch ответил на вопросы о своих отношениях с девушками.
GoTennis.ru 15:00
Общество

Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников

Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13:04
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Экономика

Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%

ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития.
RT на русском 16:11
25
Общество

Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат

Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Происшествия

Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Гаджеты

AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре

Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами.
NewInform 10:36
8
Общество

Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках

Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
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Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
3,3K
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2,1K
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 11:36
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Энергетика

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
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Армия и оружие

Ребенок стал жертвой взрыва в сирийском Дейр-Эз-Зоре

«Погиб ребенок в результате взрыва мины, оставшейся от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в окрестностях поселка Хишам на востоке провинции Дейр-Эз-Зор», — сообщил источник агентства.
ИА Красная Весна 01:26
Хоккей

Источник назвал формат возобновления НХЛ

Предварительный формат возобновления Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подразумевает плей-офф с участием 24 команд.
RT на русском 16:29
Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
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