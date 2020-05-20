Коронавирус
РБКЭксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Армия и оружие
Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России
Учения в Латвии, проходящие в рамках осуществляемой НАТО программы расширенного передового присутствия Enhanced Forward Presence, наглядно показывают «бронированный кулак в действии», предназначенный для «сопротивления возможным агрессивным действиям Кремля против стран Балтии и Польши», пишет Defense Express.
Lenta.ru 17:17
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Армия и оружие
Svenska Dagbladet (Швеция): легендарные подлодки до сих пор сбивают с толку (Svenska Dagbladet)
ИноСМИ 17:43
Кино
Россиян возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II
Что происходит 15:16
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру 04:53
Политика
США выходят из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН), передает Agence France-Press .
Znak.com 14:05
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Происшествия
ФСИН обвинила французский канал в «дестабилизации обстановки» в России после сюжета об ангарской колонии
Управление ФСИН по Иркутской области обвинило государственный телеканал France 24 в «дестабилизации обстановки» в России после выпуска о бунте в исправительной колонии №15 в Ангарске.
Медиазона 15:24
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Общество
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая
Все стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентами были сделаны к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".
Российская газета 14:33
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия 10:09
Футбол
Чемпионат Беларуси. «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ»
В 10-м туре чемпионата Беларуси брестское "Динамо" проиграло БАТЭ (1:3).
Sports.ru вчера в 02:55
Общество
Минпросвещения: российские школьники получат аттестаты до 15 июня
Выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ получат аттестаты до 15 июня.
Будущее России. Национальные проекты 07:45
Политика
Глава украинской общины рассказала о комфортной интеграции в Крыму
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина рассказала о «комфортной интеграции» украинцев в культурное, общественное и экономическое российское пространство Крыма.
RT на русском 17:16
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Футбол
Геннадий Орлов: «Говорят, дагестанцы сами виноваты. Это верно. Но почему у них не было медобеспечения?»
Интервью экс-тренера «Анжи» Гаджи Гаджиева Нужно говорить правду про Дагестан — Исполком РФС принял верное решение — сезон надо доигрывать, — уверен Орлов.
Спорт-Экспресс 13:00
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Космос
Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС вчера в 19:06
Авто
Renault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ 12:50
Биатлон
Личный тренер Логинова Касперович возглавил сборную Болгарии
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, стал новым главным тренером мужской сборной Болгарии по биатлону.
Советский спорт 06:08
Гаджеты
Razer представила ноутбук для геймеров Blade Pro 17 с дисплеем 300 Гц
Сан-Франциско, США, 21 мая 2020, 20:37 — REGNUM Компания Razer представила новый ноутбук для геймеров Razer Blade Pro 17.
REGNUM 13:37
Политика
Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга
Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.
REGNUM 16:23
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41